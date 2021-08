Colpo da 4.200 alle Poste, ma i rapinatori vengono arrestati subito dopo. E’ successo lunedì mattina a Torino: due pluripregiudicati, G. F. (60 anni) e P. P. (53), armati di pistola e con il volto coperto da caschi integrali, hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di via Bligny 8, facendosi consegnare più di 4mila euro. Poi sono scappati in sella a una scooter cui avevano applicato una targa risultata denunciata come smarrita.

Una volta giunti nei pressi di corso San Maurizio, i rapinatori si sono divisi ma sono stati immediatamente bloccati dagli agenti della Squadra mobile. Uno è stato trovato in possesso del bottino mentre il secondo dell’arma utilizzata per compiere la rapina, una Glock 9×21, risultata provento di un furto in abitazione perpetrato nel 2018 in provincia di Varese.

Nel sottosella dello scooter, inoltre, i poliziotti hanno recuperato alcune fascette di plastica da elettricista, che i banditi avrebbero presumibilmente utilizzato per immobilizzare, in caso di necessità, eventuali vittime. Sono finiti dietro le sbarre per rapina aggravata e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. La Squadra Mobile sta investigando per appurare se abbiano messo a segno altri colpi.