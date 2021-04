Torino, rapinano uno studente alla fermata del bus: 3 arresti

Tre stranieri sono stati arrestati dai carabinieri per rapina e possesso di droga a Torino, in corso Regina Margherita. E’ successo ieri pomeriggio, sabato 24 Aprile: nei pressi di una fermata dell’autobus, uno dei tre ha aggredito fisicamente uno studente universitario di 24 anni e poi gli ha sfilato una collana d’oro che portava al collo, dandosi alla fuga insieme agli altri due. Grazie al tempestivo intervento degli uomini del Nucleo Radiomobile, allertati dalla vittima, i tre sono stati bloccati. Uno di essi è stato trovato in possesso di 26 grammi di hashish.