Torino, rapinano rider in via Sansovino: rintracciati ed arrestati

Due giovani, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati a Torino perché ritenuti gravemente indiziati di rapina in concorso ai danni di un rider della società “Glovo”.

L’episodio risale allo scorso 25 novembre 2020: il rider era stato contattato da uno degli indagati per effettuare una consegna a domicilio di generi alimentari ma, giunto nei pressi dell’abitazione in via Sansovino, è stato accerchiato, minacciato e spinto via da alcuni giovani. Questi hanno quindi portato via del cibo nonché il suo portafoglio, contenente carte di pagamento e denaro contante.

L’attività d’indagine, condotta dai militari della Compagnia To-San Carlo, ha consentito di individuare nell’immediatezza l’utenza telefonica dalla quale era partito l’ordine e l’account di posta elettronica registrato presso la Società “Glovo”, necessari per usufruire del servizio. Entrambi erano riconducibili ad uno dei due arrestati che aveva preso parte attiva nel reato. Successivi accertamenti hanno permesso di risalire al complice.