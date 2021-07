Torino, rapina in una pizzeria a Millefonti: un arresto

Giovedì notte, intorno alle due, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza sono intervenuti in via Frabosa per una segnalazione di una spaccata in una pizzeria del posto. Giunti sul luogo, gli agenti hanno notato due persone scappare all’interno del giardino Corpo Italiano di Liberazione.

L’inseguimento si è concluso al giardino Giuseppe Levi, dove uno dei due, un italiano di 24 anni, è stato fermato dai poliziotti: gli agenti hanno appurato non solo il danneggiamento di due saracinesche ma anche il furto della cassa automatica. Quest’ultima è stata poi recuperata dietro una siepe lungo il percorso di fuga. Per il ventiquattrenne, con precedenti di polizia a carico, è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso.