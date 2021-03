Torino, rapina a mano armata in un negozio di casalinghi: due arresti [VIDEO]

Due rapinatori sono stati arrestati nel quartiere Barriera Milano per aver minacciato con una pistola la cassiera di un negozio di prodotti per la casa, facendosi consegnare l’incasso.

Si tratta di due italiani, di 43 e 46 anni, entrambi con precedenti di polizia: avevano assaltato un negozio di prodotti per la casa e si erano fatti consegnare l’intero incasso della giornata, pari a 470 euro, minacciando la cassiera con una pistola. Giunte prontamente in via Clementi, le gazzelle dei carabinieri della Compagnia Torino Oltre Dora hanno intercettato i due mentre tentavano di dileguarsi nelle vie limitrofe.

Perquisiti, i due sono stati trovati in possesso della pistola utilizzata per compiere la rapina, una Beretta calibro 7,65 con 7 proiettili, risultata rubata nel 1975 in provincia di Perugia, un coltello a serramanico e il denaro della rapina. I due sono stati arrestati e la pistola verrà inviata al Ris di Parma per verificarne l’eventuale utilizzo in altri crimini.