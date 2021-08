Torino, raid nella notte: vandalizzato il monumento ai caduti di Nassiriya [LE FOTO]

I vandali colpiscono ancora a Torino. Nella notte hanno preso di mira il monumento alle vittime di Nassiriya, in corso IV novembre. Al momento si sa ancora poco, ma la polizia sta cercando di raccogliere elementi utili per risalire ai responsabili del raid. All’opera, realizzata dallo scultore Osvaldo Moi, è stata divelta la base.

“Questa notte è stato distrutto il monumento ai caduti di Nassiriya a Torino. Se questi “talebani” di casa nostra pensano che in questo modo verrà meno il ricordo, il rispetto e la riconoscenza ai 19 caduti, si sbagliano. Avverrà l’opposto. E loro si vergognino per questo gesto!” Così su Twitter Enrico Borghi responsabile per le Politiche per la Sicurezza nella Segreteria del Pd.