Stamattina una ragazza è finita nella Stura in prossimità del ponte Amedeo VIII dopo essere rimasta per un po’ aggrappata al parapetto. Due poliziotti delle volanti, che hanno assistito alla scena, si sono buttati in acqua e l’hanno afferrata tenendola a galla. In seguito sono arrivati i vigili del fuoco con le squadre di soccorso e l’elicottero per trarla in salvo.

Una volta recuperata, la giovane è stata affidata all’equipe del 118 e all’ambulanza della Croce Rossa, prima del trasporto al Cto per le cure del caso. I due poliziotti invece sono stati trasportati alle Molinette per un principio di ipotermia.