Torino, pusher arrestato per spaccio di hashish

Nella serata di ieri, intorno alle 22.30, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, che spacciava nei pressi di una banca.

Gli agenti, dopo un appostamento, hanno notato che l’uomo, seduto vicino ad una bicicletta a cui era appeso un marsupio, veniva avvicinato da un altra persona; dopo un breve momento, questi si alzava avvicinandosi alla bici e del marsupio estraeva quella che gli agenti hanno subito individuato come hashish.

Intervenuti immediatamente dopo, hanno infatti trovato all’interno del marsupio un frammento di hashish del peso di oltre 25 grammi, una busta per il confezionamento delle dosi e denaro provento dell’attività illecita, facendo così scattare le manette per il pusher per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.