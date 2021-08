Torino, punto di ritrovo chiuso per 5 giorni dopo controlli anti covid

Dopo un controllo degli uomini del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, un punto di ritrovo estivo in via San Paolo è stato chiuso nelle prime ore di domenica mattina.

La chiusura è avvenuto dopo un’attività di monitoraggio e dopo aver rivelato una serie di violazione dei divieti di ballo imposti dalle normative anti covid – 19 sul contenimento della diffusione del virus.

La musica è iniziata sabato sera ma nella notte e nelle prime ore domenica l’afflusso di ragazzi e ragazze è stato tale da obbligare i residenti della zona a sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine.

I numerosi clienti presenti in pista da ballo proprio di fronte al dj set sono stati invitati a lasciare la pista e a uscire dal locale.

Il Presidente dell’associazione organizzatrice è stato sanzionato per mancato rispetto delle normative anti covid-19, nello specifico per violazione del divieto di ballo ivi contenuto, mentre per il locale, gli agenti hanno disposto la chiusura per 5 giorni.