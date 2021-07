Torino, provano a rubare scooter: quattro ragazzini denunciati

Quattro giovanissimi denunciati a Torino per tentato furto di uno scooter nei pressi di uno stabile di corso Grosseto.

E’ accaduto lo scorso mercoledì notte: a chiamare il 112 alcuni residenti in zona che hanno avvistato i ragazzi armeggiare nei pressi di un motorino. Due agivano direttamente tentando di rubare il mezzo, gli altri due fungevano invece da palo. Arrivati sul posto, gli agenti del Commissariato Barriera Milano riescono a bloccare due di loro, un 18enne ed un minore, che erano già riusciti a tagliare la catena che teneva ancorato lo scooter ed a forzarne lo sterzo. Gli altri due, entrambi minori, sono stati rintracciati poco dopo: avevano tentato la fuga. Tutti e quattro sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.