Torino, prova a vendere droga a poliziotto in borghese: arrestato pusher

Controlli della Polizia di Stato in borghese in centro città a Torino: le operazioni, svolte nel pomeriggio di ieri, hanno portato alla fine a due arresti per due pusher marocchini operanti in zona.

VENDE DROGA AD UN POLIZIOTTO IN BORGHESE: ARRESTATO

Il primo caso riguarda un 35enne marocchino: l’uomo, a bordo della sua bicicletta, ha fermato un poliziotto (in borghese, per l’appunto) per strada, proponendogli di comprare dell’hashish. L’agente si è quindi rivelato ed ha eseguito il controllo: nelle tasche il pusher aveva con sé 6 grammi di stupefacente e a suo carico, inoltre, risultava l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Il marocchino è stato dunque arrestato.

IN MANETTE ALTRO PUSHER DI 50 ANNI

L’altro episodio riguarda un 50enne, anch’egli marocchino, fermato tra via Nizza e corso Vittorio Emanuele II. Alla vista di una Volante, l’uomo si è allontanato nascondendosi sotto i portici e si è quindi diretto verso il parco del Valentino. Qui si è seduto su una panchina: gli agenti si sono avvicinati e lo hanno controllato. Inutile il suo secondo tentativo di fuga: il malvivente è stato fermato e trovato in possesso di 4 frammenti di hashish (36 grammi in totale). A suo carico anche un divieto di dimora nel Comune di Torino risalente allo scorso giugno 2020, emesso in considerazione dei suoi precedenti di Polizia: il 50enne è stato quindi arrestato.