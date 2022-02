Torino, principio d’incendio in corso Valdocco: evacuato palazzo [FOTO]

Paura nella mattinata di oggi in pieno centro a Torino per un principio di incendio causato probabilmente da cortocircuito al secondo piano di un palazzo di uffici in corso Valdocco, angolo via Garibaldi.

L’edificio è stato evacuato: chi era dentro per lavoro è stato fatto uscire, mentre chi è arrivato successivamente è stato trattenuto all’esterno per permettere il completamento delle operazioni. Sul posto i vigili del fuoco con la polizia municipale, che ha bloccato il traffico in strada causando qualche disagio, anche per la vicinanza del mercato. Nessun ferito.