Torino Pride, in 10mila al corteo. Damilano assente, Appendino attacca [FOTO E VIDEO]

In diecimila colorano le vie della città per il Torino Pride. Sfila anche la sindaca Chiara Appendino, che non risparmia frecciate all’indirizzo di Paolo Damilano, candidato del centrodestra alla guida del capoluogo piemontese assente alla manifestazione.

“Sono orgogliosa di essere presente anche quest’anno con la fascia e continuerò a partecipare da cittadina come ho sempre fatto in passato – ha detto Appendino -. In tema di diritti, Torino è sempre stata all’avanguardia e dovrà continuare a esserlo. Dispiace che non ci siano tutti i candidati sindaci presenti: non è un bel segnale. Ma sono sicura che se qualcuno dovesse fare un passo indietro, ci sarebbe un’intera città che si muoverebbe”.

TORINO PRIDE, IL VIDEO DELLA SINDACA APPENDINO: