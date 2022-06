Torino Pride 2022: “Siamo in 150mila”. Il debutto di Lo Russo: “Italia ancora troppo indietro” [FOTO E VIDEO]

In migliaia (gli organizzatori dicono 150mila) – nonostante il caldo torrido – stanno colorando le via di Torino col Pride 2022. Diciotto carri sfilano tre le strade del centro, alla presenza di Vladimir Luxuria, direttrice del Lovers Film Festival, e del sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, alla sua prima partecipazione.

“Esserci era doveroso – ha detto -. E’ una grandissima emozione. Torino è in prima fila nel campo dei diritti. L’Italia è ancora indietro, deve fare un passo in avanti. Noi siamo cittadini europei e vogliamo sentirci cittadini europei, non devono esserci più differenze tra Paesi”.

TORINO PRIDE, LE PAROLE DEL SINDACO LO RUSSO (video di Antonino Di Marco):

TORINO PRIDE, VLADIMIR LUXURIA IN PRIMA LINEA

VIDEO DEL TORINO PRIDE

ALTRI VIDEO DAL TORINO PRIDE: