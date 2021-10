Torino, preso lo spacciatore col marsupio: trovato con 100 grammi di hashish

Lo hanno visto, domenica sera, parlare in modo sospetto con un altro uomo nei pressi di piazza Baldissera, a Torino. I due si sono accorti della presenza della polizia e subito si sono divisi. Gli agenti del commissariato Centro, però, sono riusciti a raggiungere il giovane, un ventenne, in via Cecchi e a sottoporlo a un controllo, dal momento che emanava un forte odore di cannabis.

Nel suo marsupio i poliziotti hanno trovato un frammento di hashish. altri due li aveva nelle tasche, e, infine, un tocco solido nei pantaloni. Complessivamente, il panetto e i frammenti superavano i 100 grammi di hashish. Il ventenne, di nazionalità marocchina e regolarmente residente in Italia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE:

Claviere, subito sgomberata la casa cantoniera occupata dagli anarchici: tutti denunciati [FOTO]

Torino, piazza Cln ancora ostaggio dei senzatetto: residenti esasperati [VIDEO]

Respinto da una donna l’ammazza a coltellate: «Allah mi protegge» [VIDEO]