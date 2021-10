Presidio di solidarietà questa mattina a Torino sotto la sede Cgil di via Pedrotti. Un gruppo di persone muniti di bandiere si sono radunate per sostenere il sindacato dopo i violenti attacchi del gruppo di No Vax accaduti ieri a Roma.

Presenti anche i due candidati a sindaco Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. I manifestanti hanno condannato gli episodi della giornata di ieri nella Capitale, parlando di fatto non isolato, ma di un attacco organizzato al mondo del lavoro.