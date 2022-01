Torino, presentata la nona edizione di Just The Woman I Am

L’Aula Magna del Politecnico di Torino ha accolto oggi la conferenza stampa di presentazione della nona edizione di JUST THE WOMAN I AM, in programma domenica 6 marzo 2022. Sei milioni di passi a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, compiuti da oltre 100mila persone che, dal 2014, hanno scelto di non mancare a questo prestigioso evento.

L’evento in rosa, patrocinato da MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, INPS, CUSI, Rete RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile e dalle principali istituzioni, da 8 anni raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro attraverso una corsa/camminata di 5km non competitiva e iniziative collaterali che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere, si svolge rigorosamente nella prima settimana di marzo, in concomitanza con la Festa della Donna.

La manifestazione è organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino. Partendo dalla Città della Mole, il fiume rosa di JTWIA ha toccato quasi tutta l’Italia e non solo, rafforzando di anno in anno, il legame tra il sistema universitario italiano, il mondo associazionistico e la cittadinanza, all’insegna del bene (e del benessere) comune. La nona edizione della 5km della Just the Woman I Am andrà quindi in scena il 6 marzo 2022: sarà possibile partecipare in modalità Virtual, scegliendo in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, il luogo di svolgimento, il proprio percorso di 5 km oppure in Presenza, con partenza alle ore 16.00 dalla splendida Piazza San Carlo a Torino condividendo l’esperienza sul sito JTWIA.org e sui Social.

Distanti ma uniti, per il primo evento diffuso su scala globale a sostegno della ricerca universitaria sul cancro. Nel caso in cui la normativa per il contenimento della diffusione della Sars COVID19 non consenta lo svolgimento della manifestazione in presenza, l’iscrizione in Presenza verrà convertita automaticamente in iscrizione Virtual. La modalità di partecipazione “Virtual” è un’eredità dell’edizione 2021, in virtù dell’emergenza COVID19 è stato infatti deciso di dare nuova vita alla manifestazione sfruttando il potere di aggregazione dei Social, con l’obiettivo di colorare di rosa l’Italia, un traguardo raggiunto grazie alle partecipazione di oltre 27mila persone in tutta Italia (e non solo) e alla collaborazione di 17 Centri Universitari Sportivi. La Modalità Virtual si conferma anche per l’edizione 2022, come ulteriore possibilità per i Singoli iscritti e per i Gruppi JTWIA di tutto il mondo. I Team JTWIA sono, da sempre, il cuore pulsante della manifestazione, il modo migliore per sostenere più fortemente la ricerca universitaria sul cancro e per vivere più intensamente l’esperienza della JTWIA fin dal primo passo, quello dell’iscrizione, con la possibilità di personalizzare il retro della maglietta con un logo a scelta senza costi aggiuntivi con un minimo di 20 partecipanti. Termine ultimo per l’iscrizione dei team è domenica 6 febbraio 2022. Ogni partecipante all’evento, all’atto dell’iscrizione, potrà scegliere la modalità di partecipazione (in Presenza/Virtual, Singola/in Gruppo) sulla pagina dedicata del nuovo sito www.jtwia.org e potrà ricevere Kit di Iscrizione e Welcome Bag direttamente a casa (con la maggiorazione di 3 euro per il servizio di consegna) oppure optare la consegna gratuita ed eco-friendly presso uno dei punti di ritiro diffusi sul territorio nazionale, grazie alla nuova partnership con DECATHLON ITALIA.

Just the Woman I Am è una festa per celebrare le donne e l’importanza della parità di genere, una festa per promuovere uno stile di vita sano, per favorire l’inclusione e la condivisione, con il fine ultimo di sostenere la ricerca universitaria sul cancro, concretamente e, letteralmente, passo dopo passo. Un’esperienza di sport divertente e unica aperta a tutt*: donne e uomini di tutte le età, sportiv*e non, runner e non, bambin* e adult*, italian* e stranier*, student*, famiglie, inclusi gli amici a quattro zampe! Una kermesse, un evento trasversale. Just The Woman I Am non è soltanto una corsa-camminata non competitiva, ma anche una tre giorni aperta alla cittadinanza e alle scuole, a partire dal Villaggio della Prevenzione, dalla ormai tradizionale Palestra a Cielo Aperto e con le numerose attività dedicate alla divulgazione e alla prevenzione!

JUST THE WOMAN I AM 2022 avrà anche la sua app ufficiale: AWE Sport e Synesthesia sono felici di supportare il CUS Torino con N-SŌ, una piattaforma digitale, sostenibile e personalizzabile dedicata agli organizzatori di eventi e ai rights holders. Le diverse funzionalità presenti al suo interno garantiscono agli utenti una user experience e una user interface semplice, efficace e inclusiva: dalla prenotazione dell’evento fino alla conclusione dell’esperienza. L’app N-SŌ disponibile su App Store e Play Store, consentirà per tutta la durata dell’evento la realizzazione di collegamenti live dall’Italia e dal mondo. L’applicazione offrirà funzioni e soluzioni di live streaming, condivisione di contenuti esclusivi ed alla gamification, finalizzate a espandere l’esperienza degli appassionati sportivi oltre i limiti dello spazio e del tempo e da condividere con tutti gli amici. Una timeline consentirà all’utente di visualizzare i contenuti giornalieri JTWIA, di salvare gli eventi di suo interesse e grazie al reminder presente all’interno dell’app sarà possibile fruire dei contenuti inseriti in agenda per non perdere neanche un minuto dell’evento al quale si parteciperà.

Alla base della JTWIA 2022, la volontà di contribuire sempre di più al raggiungimento degli Obiettivi 3, 4, 5, 11 e 17 dell’Agenda 2030 dell’ONU e cioè: Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

Un traguardo possibile grazie alla capacità di creare sinergie all’interno della Rete JTWIA formata da Associazioni, Fondazioni ed Enti (tutti su www.jtwia.org) ed un grande supporto anche dal mondo delle Imprese, in particolare grazie al contributo di Reale Group, Lauretana, Yogi Tea, Decathlon, Reply, Fantolino, Alsi Pharma, Iren, Battaglio, Unoenergy, Novacoop, Torino Outlet Village, Sicilia Outlet Village, Synesthesia, Kalilab., Mercatino Srl, MaterNatura, Lakshmi, Radio Veronica One, Massaua Cityplex. L’augurio per l’edizione 2022 è di ricreare l’atmosfera unica della piazza virtuale e fisica di JTWIA e dare a tutt* la possibilità di vivere questa coinvolgente esperienza ovunque si trovino, sfruttando la leva digitale oppure in Piazza San Carlo a Torino, se le normative lo consentiranno.

Al tavolo dei relatori: Laura Montanaro, Prorettrice Politecnico di Torino, Giulia Carluccio, Prorettrice Università di Torino, Silvia Salis, Vicepresidente Vicario CONI, Riccardo D’Elicio, Presidente Centro Universitario Sportivo torinese. Sono intervenuti anche Patrizia Lombardi, Presidente del Comitato di Coordinamento R.U.S., Maria Grazia Grippo, Presidente del Consiglio Comunale torinese, Alessandro Sciretti, membro del Comitato Esecutivo Nazionale ANDISU e Presidente EDISU Piemonte, Lia Di Marco, Responsabile Relazioni Esterne Città della Salute e della Scienza di Torino.

(Photo Credit: FOTO_SOFIA)