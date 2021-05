Torino, Polfer in azione: sette denunce tra Porta Nuova e Porta Susa

Ventitre indagati, 4.414 persone controllate di cui 904 con precedenti, 237 pattuglie impegnate nelle stazioni e 15 in abiti civili per attività antiborseggio, 78 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 191 convogli presenziati, 26 i servizi lungo linea e 54 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 10 al 16 maggio, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni nelle province di Torino, Asti e Cuneo non presidiate dal personale di Polizia, tra cui Pinerolo (TO), Villastellone (TO), Villanova d’Asti (AT), Mondovì (CN), con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

A Torino, nel principale scalo ferroviario di Porta Nuova, gli agenti del Settore Operativo hanno denunciato un 29enne e un 23enne, entrambi algerini e senza fissa dimora, rispettivamente per furto aggravato e ricettazione. I fatti risalivano al mese di aprile, a seguito di denuncia di una giovane italiana di 35 anni, residente in provincia, per il furto del proprio cellulare avvenuto su un mezzo pubblico cittadino, mentre transitava nei pressi della stazione ferroviaria. Dalle accurate indagini svolte dagli operatori Polfer e dall’esame delle immagini delle videocamere di sorveglianza interne del mezzo pubblico, i poliziotti sono risaliti sia all’autore del furto, nonché al ricettatore del telefono cellulare, entrambi con precedenti specifici di polizia, alcuni dei quali in concorso.

Sempre a Torino, un 53enne italiano è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’uomo, dopo aver chiesto l’intervento del personale sanitario in stazione, si è rifiutato di sottoscrivere il referto medico, interrompendo il servizio di pubblico soccorso. Nel medesimo scalo ferroviario di Porta Nuova, gli agenti hanno denunciato tre giovani, due italiani di 19 e 16 anni e un 18enne marocchino, per rifiuto di generalità. I ragazzi a bordo di un treno regionale sulla tratta Milano-Torino, si sono rifiutati di dichiarare la propria identità al capotreno all’atto della controlleria. I tre ragazzi sono stati individuati e denunciati dai poliziotti nella stazione di Porta Nuova, all’arrivo del convoglio.

Nella stazione di Porta Susa il personale della Polfer ha denunciato un 25enne italiano per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo, in evidente stato di ebbrezza, ha ripetutamente compiuto azioni aggressive e ostili nei confronti dei poliziotti al fine di eludere il controllo, nonché arrecato disturbo ai viaggiatori presenti. Prontamente bloccato, per garantire l’incolumità dello stesso, è stato accompagnato in ufficio dove è stato identificato, sanzionato per ubriachezza molesta e per inottemperanza alle disposizioni anti Covid-19, essendo privo dell’apposito dispositivo di protezione delle vie aeree. Inoltre, nei confronti del giovane è stato emesso un ordine di allontanamento di 48 ore dallo scalo ferroviario, in applicazione della normativa del Daspo Urbano.