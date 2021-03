Torino, plastica non a norma: sequestrata tonnellata di sacchetti per alimenti

La Polizia Municipale di Torino ha sequestrato circa una tonnellata di sacchetti di plastica non a norma utilizzati per contenere alimenti.

Nei guai due marocchini, trovati in possesso delle buste dopo le indagini degli agenti. I due rifornivano, peraltro abusivamente, gli ambulanti del mercato di Porta Palazzo.

Il primo dei due, un 50enne, aveva 542 kg di tali sacchetti ed altri 192 considerati non compostabili e biodegradabili. Per lui 10mila euro di multa: stessa sanzione anche all’altro soggetto interessato, che nascondeva invece all’interno di un furgone di sua proprietà 372 kg di tali buste di plastica ed altri 46 biodegradabili e non compostabili.