Dal centro alla periferia. Ha colpito nel cuore di Torino, poi a Mirafiori. Scatta la caccia al piromane, nel capoluogo piemontese. Dall’alba fino all’ora di pranzo ha dato alle fiamme più di 25 auto, non risparmiando neppure il dehors di un ristorante. Terribili le conseguenze, come si può notare attraverso le foto e il video di Antonino Di Marco.

Straordinari per i vigili del fuoco. In prima linea per evitare il peggio. Sulle tracce del piromane ci sono i carabinieri. Sarebbe infatti stato intercettato dalle telecamere di sorveglianza di una tabaccheria: da quanto si apprende, si tratta di un uomo di colore. I video 2, 3 e 4 sembrano confermare i sospetti.

LEGGI ANCHE:

Scontro a La Loggia, morta una donna di 33 anni (FOTO)

Addio Raffaella Carrà: la vera regina della tv ci ha lasciati in silenzio