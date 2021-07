Torino, picchiano e rapinano rider in strada: arrestati due minorenni

Attimi di caos nel corso della notte a Torino, nel quartiere Pozzo Strada: due minorenni hanno infatti aggredito e rapinato un rider che stava effettuando delle consegne in zona. Intercettati dopo la fuga, sono stati arrestati.

I due, italiani di 14 e 17 anni, hanno attaccato il fattorino, 38enne, in via Costigliole: lo hanno buttato a terra ed hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni al volto, per poi derubarlo del portafogli con i documenti e l’incasso della serata (190 euro). Il pronto intervento dei carabinieri, allertati dalla vittima, ha consentito di rintracciare i due rapinatori, ora sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, e di recuperare la refurtiva. Per il rider, trasportato in ospedale per accertamenti, una prognosi di 25 giorni per una lussazione alla scapola omerale destra.