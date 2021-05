Torino. Picchia la moglie, poi è lui a chiamare la Polizia per denunciarla: arrestato

Ha aggredito prima la moglie con calci e pugni. Poi, dopo l’intervento della figlia che ha provato a proteggere la madre, ha contattato il 112, credendo addirittura di avere ragione davanti alla pattuglia di Polizia giunta sul posto.

LE VIOLENZE PERDURAVANO DA CIRCA 2 ANNI

Le violenze dell’uomo perduravano da circa 2 anni: lui, a causa di alcune dipendenze, era diventato particolarmente irascibile nei confronti dei familiari e, in diverse occasioni, in stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito le tre donne, prendendo di mira soprattutto la consorte. La vittima non si era mai rivolta alle Forze dell’Ordine nella speranza che la situazione migliorasse da sola.

L’AGGRESSIONE DI GIOVEDI’ SCORSO

L’escalation di violenza arriva al suo culmine lo scorso giovedì quando l’uomo, dopo aver infranto un grosso recipiente contenente il pranzo, si è scagliato contro la moglie, colpendola con schiaffi e pugni. Solo l’intervento della figlia della donna ha permesso temporaneamente che la situazione non degenerasse. Il maltrattante, credendo addirittura di avere ragione, ha dunque contattato il 112 per l’invio di una pattuglia di polizia sul posto.

ARRESTATO

All’arrivo degli agenti, che hanno trovato la sala da pranzo completamente messa a soqquadro, l’uomo ha nuovamente aggredito la moglie, sfidando gli agenti a provare ad arrestarlo. Intervenuti per proteggere la donna, l’uomo ha ripreso a distruggere delle ceramiche che erano sul tavolo ed ha afferrato per l’uniforme gli operatori di polizia, minacciandoli che se la sarebbero vista brutta anche loro. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. La vittima, che accusava forti dolori al viso, trasportata in ospedale, ne è stata dimessa con prognosi di 10 gg per un trauma al volto e all’avambraccio.