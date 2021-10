Torino, piazza Cln ancora ostaggio dei senzatetto: residenti esasperati [VIDEO]

Piazza Cln, nel cuore di Torino, continua a essere ritrovo di disperati. Ancora una volta, dunque, inascoltati gli appelli dei residenti che da tempo chiedono l’intervento delle istituzioni perché la zona è ormai diventata terra di nessuno.

Tra giacigli di fortuna, la piazza utilizzata come toilette a cielo aperto, cumuli di spazzatura, risse, e – come si evince dal video – la fontana del Po utilizzata a mo’ di ‘ristorante’, la situazione è sempre più delicata. Un vero e proprio incubo per chi ci vive.

IL VIDEO DI PIAZZA CLN

LEGGI ANCHE:

I clochard si fanno la casa in piazza Cln

Le “quote rosa” trainano il Pd: in Sala Rossa vincono le donne

Respinto da una donna l’ammazza a coltellate: «Allah mi protegge» [VIDEO]

Covid a scuola: 16 focolai (6 a Torino) e 141 classi in quarantena in Piemonte