Torino peggio di Roma: cinghiali in pieno centro anche alle 20 di sera [VIDEO]

Ancora allarme cinghiali a Torino, anche nelle prime ore della sera. Un animale è stato avvistato per le vie del centro nuovamente nella giornata di ieri intorno alle 20.

Il cinghiale è stato individuato in via Giovanni Lanza alle 20.35 circa, come rivelano la data e ora poste in alto nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza. L’animale ha poi scorrazzato anche per corso Moncalieri, rappresentando un pericolo per i cittadini che denunciano problemi di questo tipo ormai tutte le sere.

Ma in tutto questo quali precauzioni sta prendendo il Comune di Torino? E la Regione Piemonte con l’assessorato all’Agricoltura che ha la delega per la flora e la fauna? Come è possibile che accadano queste cose in una città come Torino? La speranza è che Amiat poi ritiri sempre più tempestivamente l’immondizia nei cassonetti, immondizia così tanto amata da questi cinghiali che, è bene ricordare, sono pericolosi per l’incolumità delle persone.