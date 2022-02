Torino, parte il tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” dell’associazione Prevenzione Tumori

La prevenzione è a “km 0”. L’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV riparte nel segno dei corretti stili di vita con il Tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” per dare la possibilità ai torinesi di sottoporsi gratuitamente a visite di controllo o a consulti con i medici. Protagonista è l’Ambulatorio mobile dell’Associazione che farà tappa nelle otto Circoscrizione (tre giorni in sette Circoscrizioni, cinque giorni nella circoscrizione Sei) per un totale di 26 incontri, con l’obiettivo di fare cultura della prevenzione e incontrare più persone possibili. Questa iniziativa è nata in collaborazione con le Associazioni Camminare Insieme ODV e Amici del Cuore Piemonte ODVe la Fondazione Sordella.

Un medico, dalle 10 alle 16, sarà a disposizione per effettuare visite o consulti e per

rispondere alle domande delle persone. I presenti potranno sottoporsi gratuitamente a visite di controllo (pressione arteriosa, misurazione del girovita, delle pulsazioni e del peso). Durante il colloquio il medico effettuerà l’anamnesi personale e avrà cura di individuare anche chi è sfuggito allo screening ed inviarlo in tempi rapidi presso le strutture di riferimento.

Verranno inoltre proiettati video informativi e divulgativi per stimolare i presenti a fare prevenzione e verrà fornito materiale informativo.

L’Ambulatorio mobile sarà qui:

• CIRCOSCRIZIONE 1 21, 22, 23 Febbraio: Piazza San Secondo angolo Via Legnano

• CIRCOSCRIZIONE 2 28 Febbraio e 1, 2 Marzo: Via Don Grazioli, lato ingresso CDC

• CIRCOSCRIZIONE 3 9, 10, 11 Marzo: Corso Racconigi angolo Corso Peschiera

• CIRCOSCRIZIONE 4 14, 15, 16 Marzo: Piazza Campanella

• CIRCOSCRIZIONE 5 21, 22, 23 Marzo: Piazza Montale

• CIRCOSCRIZIONE 6 28, 29, 30, 31 Marzo e 1° Aprile

• CIRCOSCRIZIONE 7 4, 5, 6 Aprile: Centro di incontro – Corso Belgio, 91

• CIRCOSCRIZIONE 8 11, 12, 13 Aprile: Corso Corsica 55, interno cortile ASL

Dopo due anni di pandemia Covd-19, l’Associazione Prevenzione Tumori riparte per stare al fianco delle persone. «Siamo finalmente ripartiti dopo due anni in cui, a causa della pandemia Covid-19, l’Associazione non ha più potuto erogare le visite di prevenzione – spiega il Professor Oscar Bertetto, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione Prevenzione Tumori -. Oggi siamo felici perché ripartono le visite del cavo orale e della cute, grazie al rinnovo delle convenzioni con la Città della Salute e della Scienza di Torino e con l’Asl Torino 5. Inoltre da oggi inizia la nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per incentivare tutti noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi agli screening della sanità pubblica. È necessario arrivare alla gente con una nuova comunicazione per la prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo pandemico molte visite si sono fermate e le persone hanno fatto meno prevenzione prese dal timore di entrare negli ospedali o negli studi medici. Oggi è dunque il tempo di ricominciare ad avere corretti stili di vita ed effettuare anche la prevenzione secondaria».

«Per questo lanciamo una nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione che ha l’obiettivo di diffondere i corretti stili di vita e di promuovere le “12 regole del Codice europeo contro il cancro” – spiega Giulia Gioda, Presidente dell’Associazione Prevenzione Tumori -. Il tour sarà anche l’evento di lancio per fare conoscere il significato di 4 messaggi, “Più Prevenzione meno Superstizione”, Più Test meno Post”, Più Cura meno Paura”, Più Vaccini meno Casini”, impattanti e coerenti con la situazione pandemica che stiamo vivendo. Inoltre, quattro mini auto elettriche porteranno in giro per la città questi messaggi e i Volontari alla guida forniranno informazioni per una buona salute. Il Tour dell’Ambulatorio mobile verrà presentato anche alla “camminata in rosa” Just the woman I am, il 4, 5, 6 marzo, l’evento sportivo a sostegno della ricerca universitaria: anche in questi giorni l’Ambulatorio mobile sosterà in piazza San Carlo per dare alle persone la possibilità di tornare a fare prevenzione».

La campagna di comunicazione dell’Associazione è anche one to one attraverso:

❖ lo SPORTELLO INFORMATIVO che risponde alle domande di salute delle persone

❖ il NUMERO DI CELLULARE 342.8524597 per lasciare aperto il dialogo con i Volontari

dell’Associazione: le persone potranno inviare messaggi e parlare con loro.

❖ Il sito istituzionale www.prevenzionetumori.org nella sua nuova veste grafica e di contenuti che risponde alla nuova mission dell’Associazione, ovvero essere al fianco del cittadino e dei pazienti oncologici. I “navigatori” possono esplorare molte aree di interesse (schede informative sui principali tumori, facilmente consultabili, articoli, notizie, interviste) e restare in contatto con i Volontari.