Torino, parcheggiatore abusivo denunciato per tentata estorsione

‘Offre servizi’ per la custodia dell’auto, denunciato un 56enne a Torino. E’ successo sabato, intorno alle 14:00, quando un automobilista ha contattato il 112 Nue segnalando la presenza di un parcheggiatore abusivo in piazza Carlo Felice.

Gli agenti hanno rintracciato il 56enne, italiano, nelle immediate vicinanze di un parcheggio a pagamento, intento a contare un gruzzolo di monete.

Il cittadino, che poco prima aveva richiesto l’intervento dei poliziotti, ha raccontato di essere stato avvicinato dal parcheggiatore nel momento in cui stava per occupare un posto auto. Quando gli ha detto che non lo avrebbe pagato, l’abusivo gli ha fatto capire che il compenso sarebbe servito ad ‘assicurare il veicolo da eventuali danni’.

Gli agenti hanno condotto il cinquantaseienne presso gli uffici di via Verdi, dove è stato denunciato per tentata estorsione.