Torino, Oss ripuliva il conto di un’anziana ricoverata nella Rsa: denunciato

Le indagini sono iniziate lo scorso agosto, quando una donna italiana residente in Svizzera si è accorta di alcuni prelievi sospetti dal conto corrente bancario cointestato con la sorella, che risiede a Torino ed è ricoverata in una Rsa perché malata e non autosufficiente. I prelievi, effettuati tutti a distanza ravvicinata fra il 18 luglio e il 12 Agosto 2020 presso sportelli bancari ubicati nell’arco di 300 metri dalla residenza per anziani, ammontavano complessivamente alla somma di 1.200 euro.

INCASTRATO DALLE TELECAMERE

Attraverso le immagini di videosorveglianza degli istituti di credito gli agenti del commissariato Borgo Po sono riusciti a risalire solo all’ultimo episodio, in ordine cronologico. Nel filmato viene immortalato un dipendente Oss della struttura, un italiano di 49 anni, verso il quale si erano da subito concentrati i primi sospetti degli investigatori. L’uomo infatti, che ha a proprio carico numerosi precedenti di polizia e anche condanne tra cui furto, appropriazione indebita e truffa continuata, in una occasione, in cui la vittima si era accorta di non trovare più nel portafogli il bancomat, rivolgendosi alla direzione della Rsa per segnalare l’accaduto, si era presentato poco dopo dalla responsabile dicendo di aver trovato nel cassetto del comodino dell’anziana la carta, riconsegnandogliela.

DOPPIA DENUNCIA

Nella circostanza ripresa dalle telecamere della banca, l’uomo indossava la divisa degli operatori socio sanitari e, pur trovandosi all’esterno della Rsa, non aveva neppure cambiato le calzature, prima di fare rientro al lavoro. Le immagini testimoniano una condotta incurante del grande rischio cui l’uomo ha sottoposto i residenti della struttura. Pertanto il quarantanovenne, oltre ad essere denunciato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, è stato anche denunciato per non aver osservato ordini finalizzati a impedire la diffusione di malattie infettive.