Torino, oggi in Prefettura la consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”

Oggi, 8 luglio, presso la Sala degli Specchi della Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, (OMRI), conferite dal Capo dello Stato a diciotto torinesi per particolari meriti acquisiti in campo letterario, artistico, sociale, o nel corso della carriera professionale o militare. Si tratta di sedici Cavalieri e due Ufficiali.

La cerimonia si è svolta, contrariamente agli anni precedenti, in forma ristretta e senza la partecipazione del pubblico e dei giornalisti, nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della pandemia e, a tal fine, gli insigniti sono stati invitati in due fasce orarie differenti, alle ore 16 ed alle 17,30. Alla consegna delle onorificenze hanno preso parte oltre al Prefetto Claudio Palomba, anche la Sindaca Chiara Appendino, l’Assessore regionale Vittoria Poggio, il Questore Giuseppe De Matteis, il Generale di Brigata Roberto De Masi Capo di Stato Maggiore del Comando per la Formazione Scuola di Applicazione dell’Esercito, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Francesco Rizzo, il Generale di Divisione Comandante Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, il Vice Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Segatori e il Presidente della Fondazione Museo Antichità Egizie, Evelina Christillin.

Elenco insigniti

Ufficiale Giuseppe SANTOPUOLI Vice Brigadiere Carabinieri

Ufficiale Claudio VENTRICE Prefetto di Massa Carrara

Cavaliere Sergio ANTONINO Luogotenente C.S. Carabinieri

Cavaliere Mauro BASTIANINI Luogotenente C.S. Guardia Finanza

Cavaliere Antonino BENENATI Luogotenente Esercito (in quiescenza)

Cavaliere Mauro BOTTONI Luogotenente Guardia Finanza

Cavaliere Luigi CAFORIO Ufficiale Esercito

Cavaliere Roberto CANNATA Sostituto Commissario

Cavaliere Giuseppe CARPENTIERI Sottufficiale Carabinieri

Cavaliere Fabio CORPUS PRIMO Sottufficiale Esercito

Cavaliere Giovanni DENARO Vice Questore P.S.

Cavaliere Filippo DE SANTIS Luogotenente C.S. Carabinieri

Cavaliere Valter FASSIO Capo Squadra VVF

Cavaliere Carlo Giovanni GARELLI Sottufficiale Carabinieri

Cavaliere Vincenzo GATTARELLO PRIMO Sottufficiale Esercito

Cavaliere Maurizio GRASSO Ufficiale Esercito

Cavaliere Christian GRECO Direttore Museo Egizio Torino

Cavaliere Carlo PICCO Dirigente Medico