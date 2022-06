Occupazione questa mattina a Torino nell’ex Astanteria Martini, in via Cigna. Un gruppo di attivisti è entrato nell’edificio e salito sui tetti di quest’ultimo, esponendo uno striscione e scrivendo “No wars, no borders” vicino all’insegna storica.

Radio Blackout ha reso noto che si tratta di un’occupazione temporanea nell’edificio da tempo abbandonato. Sul posto gli investigatori della Digos e la Polizia.