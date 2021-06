Torino, occupano abusivamente stabile in via Varrazze: sette denunce e due arresti

Occupazione abusiva in via Varrazze, a Torino: gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno denunciato sette persone. Due gli arresti.

I CONTROLLI

E’ accaduto ieri mattina: l’intervento si è reso necessario visto il ripristino di sette porte murate che hanno insospettito i poliziotti, visto che già precedentemente tali alloggi erano stati ripuliti dalle masserizie. Gli agenti hanno constatato che le parti comuni dell’immobile si presentavano in condizioni igieniche pessime: il cortile condominiale ristava in stato di abbandono, i sottotetti impraticabili a causa dell’accumulo di immondizie, resti di cibo, vestiario, masserizie di vario genere.

SETTE DENUNCE E DUE ARRESTI

All’interno degli alloggi occupati, ove gli impianti della luce risultavano manomessi artigianalmente con cavi elettrici pendenti e le piombature del gas tutte indebitamente rimosse, sono state trovate ed identificate 9 persone, 7 delle quali straniere. Due cittadini provenienti dal Centro Africa, trovati in possesso di una quantità di cocaina, sono stati arrestati per furto di energia elettrica denunciati poiché irregolari sul territorio nazionale: si tratta di un cittadino senegalese di 34 anni e di un gabonese di 42 anni. Il 34enne aveva a suo carico anche un ordine di carcerazione per reati inerenti agli stupefacenti. A loro carico è stata sequestrata la somma di 7380 € in contanti.

Tutti gli altri occupanti degli alloggi sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e furto aggravato di energia elettrica. Due cittadini marocchini sono stati, inoltre, denunciati per violazione della Legge sull’immigrazione in quanto inottemperanti all’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.