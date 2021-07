Torino, nuovamente in piazza il movimento No Green Pass (FOTO)

Ancora in piazza il movimento dei No Green Pass a Torino come in altre città.

Circa in mille a Piazza Castello, si sono radunati per protestare contro le restrizioni imposte per tutti coloro che hanno deciso di non vaccinarsi contro il covid e di conseguenza non potranno ottenere il green pass, che secondo le ultime notizie sarà reso obbligatorio tra poco sicuramente sui mezzi di trasporto.

Il corteo è stato aperto da uno striscione che recitava “Uniti per la libertà di scelta“.

In piazza anche il candidato sindaco di Torino Ivano Verra per la lista Italexit e Marina Pollicino, ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, ora nel gruppo misto.

Foto di Tonino di Marco