Torino nuova base Ryanair: 18 nuove rotte e offerte speciali per viaggi fino a marzo 2022

“Torino è nuova base Ryanair. Un sogno che si avvera, dopo anni di duro lavoro per rendere Torino sempre più bella e attrattiva!”. Esulta così, su Facebook, la sindaca Chiara Appendino. La compagnia aerea low cost scommette sul capoluogo piemontese con un investimento di 200 milioni di dollari e 32 rotte che collegano Torino, sia a livello nazionale che internazionale, a 13 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

“Le 18 nuove rotte Ryanair sono: Budapest, Copenaghen, Cracovia, Edimburgo, Kiev, Lanzarote, Leopoli, Londra Luton, Madrid, Malaga, Marrakech, Palma, Parigi Beauvais, Pescara, Shannon, Siviglia, Tel Aviv, Trapani. Un elenco davvero ricco che porta, così, a 32 le destinazioni totali” spiega Appendino. Che poi aggiunge: “Stiamo parlando di 123 voli in partenza a settimana. 2 velivoli basati e 60 posti di lavoro diretti. 200 milioni di dollari che Ryanair investe sul nostro aeroporto. Oggi Torino festeggia con un risultato straordinario.

Oggi dico grazie a tutte le persone che in questi anni si sono impegnate per rendere Torino meta d’eccellenza, anche grazie a una serie incredibile di eventi internazionali che si terranno proprio qui nei prossimi 5 anni” conclude la sindaca.

TARIFFE SPECIALI

“Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino a marzo 2022, disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 18 giugno. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per una vacanza tanto meritata basta un clic. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Ryanair, Eddie Wilson.