Torino. Non rispetta le norme anti Covid: chiuso esercizio di vicinato

Controlli straordinari del territorio nella giornata di mercoledì a Torino. Il Commissariato Dora Vanchiglia ha chiuso per 5 giorni un esercizio di vicinato per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

All’interno del locale, in via Maria Ausiliatrice, vi erano infatti cinque persone intente a consumare ed a guardare la tv senza mascherina. Considerata la superficie dell’attività (35 mq circa) non sarebbe potuto permanere all’interno del locale più di un cliente per volta. Contestato ai presenti, dunque, anche l’assembramento oltre ad ulteriori irregolarità: merce non prezzata sugli scaffali, mancanza dell’esposizione dell’orario praticato e carenze sotto il profilo delle condizioni igieniche. In tutto sono state comminate due sanzioni da 1032 euro cadauna.