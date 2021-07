Torino, non può salire sul tram e perde la testa: sputi, calci e minacce con un coltello a tre addetti Gtt

Follia nei pressi della stazione Porta Nuova di Torino. Un giovane pretendeva di salire sul tram fermo al semaforo, fuori fermata, e, al rifiuto dell’autista, ha iniziato a colpire con dei pugni le porte del mezzo. Poco distante da lì c’erano degli addetti Gtt che hanno invitato il ragazzo, un 19enne italiano senza fissa dimora e con numerosi precedenti, a calmarsi, spiegandogli che il conducente non avrebbe potuto aprire le porte per ragioni di sicurezza.

A questo punto il giovane ha completamento perso la testa: prima ha sputato in faccia a due operatori, poi ha estratto un coltello di grosse dimensioni dal marsupio brandendolo nei loro confronti. Alcuni passanti hanno quindi chiamato la polizia e il 19enne, intuito il pericolo, si è liberato del coltello gettandolo in un cestino dei rifiuti. Ma ha poi afferrato una bottiglia di birra vuota trovata per terra e l’ha usata per minacciare uno degli addetti Gtt, a cui è riuscito a sottrarre il telefono per impedirgli di comunicare con le forze dell’ordine. L’operatore, caduto, è stato preso a calci e pugni dal giovane. Nonostante l’intervento dei colleghi, la furia del ragazzo non si è placata: anzi, si è impossessato anche del computer palmare di servizio.

La sua fuga è finita in corso Matteotti, quando è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti per violenza, minaccia e lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato. Recuperato e sequestrato il coltello.