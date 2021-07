Torino, non ha la patente ma guida lo stesso: 37enne denunciato

Lo scorso lunedì sera gli agenti del commissariato Barriera Nizza di Torino hanno fermato un’auto in transito in piazza Bengasi, guidata da uno straniero ritenuto sospetto.

L’uomo alla guida, un trentasettenne di nazionalità marocchina, ha esibito un permesso di soggiorno ma non la patente. A causa dei suoi numerosi precedenti, infatti, per lui non era stato possibile conseguirla. Più volte, in passato, era stato sorpreso alla guida senza patente e, per due volte, anche in stato di ebbrezza. E’ stato quindi denunciato, in quanto recidivo alla guida privo di patente, mai conseguita.

LEGGI ANCHE:

Lite in casa, arriva la polizia e scopre un impianto per coltivare la marijuana: coppia nei guai a Torino