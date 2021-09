Due professori di una scuola superiore di Torino, l’istituto Curie-Levi di via La Salette, sono stati respinti dal preside al momento dell’ingresso nell’istituto. Motivo? Erano sprovvisti di Green Pass. I docenti, un uomo e una donna, avevano presentato un certificato con l’esenzione dal vaccino firmato da un medico, che però non è stato giudicato idoneo.

“Il dirigente non lo ha accettato perché non è firmato dal nostro medico curante”, hanno spiegato i due professori che hanno poi sporto denuncia ai carabinieri per l’accaduto. Vogliono che sia loro consentito di entrare a scuola anche senza la certificazione verde, obbligatoria da oggi per tutti i docenti delle scuole pubbliche.