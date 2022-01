Torino, No Green Pass di nuovo in piazza. E nasce il Comitato di Liberazione Nazionale [FOTO E VIDEO]

I No Green Pass tornano in strada a Torino. Diverse centinaia di persone si sono ritrovati, oggi pomeriggio, in piazza Castello. Sul palco allestito in piazza ha preso la parola il docente universitario ed ex candidato sindaco Ugo Mattei, che ha annunciato la creazione del Comitato di Liberazione Nazionale.

Tanti i manifesti contro Draghi e i provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid.

NO GREEN PASS, IL VIDEO DELLA PROTESTA:

