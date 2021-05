Torino, Nicola dopo il ko con lo Spezia: “Dobbiamo tornare a essere sereni”

Sette gol subiti nelle ultime due partite, le più delicate della stagione. Il Torino era chiamato allo scatto salvezza e, invece, si ritrova nei guai. Il 4-1 contro lo Spezia certifica il momento nero della squadra di Davide Nicola.

Che, a fine partita, commenta la disfatta ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui e, ora, stiamo pagando in termini di emotività. Meritiamo la salvezza: abbiamo due chance per raggiungerla. Dobbiamo tornare a essere sereni. E restare calmi e concentrati”.