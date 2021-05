Torino, nascondeva in casa 900 grammi di droga: arrestato 25enne [FOTO]

Era stato fermato per un semplice controllo dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia in servizio di Volante, un cittadino marocchino di 25 anni quando, per via di accertamenti svolti sul suo conto, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, sospettando nascondesse nella sua abitazione ingenti quantità di sostanze stupefacenti.

Dalla perquisizione, sono stati rinvenuti 8 panetti di droga, per un totale di 900 grammi, nascosti all’interno di una scatola. Il venticinquenne, con precedenti di polizia per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.