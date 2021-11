Torino, nasconde la droga negli slip e nel pacchetto di sigarette: pusher in manette

Lo hanno riconosciuto, lo scorso lunedì pomeriggio, mentre camminava sotto i portici di via Nizza, all’angolo con via Galliari, a Torino. L’uomo, un quarantenne di nazionalità marocchina, era ben noto ai poliziotti del commissariato Centro per reati inerenti allo spaccio e, alla vista della pattuglia, ha iniziato a mostrarsi nervoso, tentando di allontanarsi.

Gli agenti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di tre frammenti di hashish per 8 grammi e di un pacchetto di sigarette contenente 1,22 grammi di cocaina. Inoltre, negli uffici di polizia, gli veniva è stata sequestrata un’altra piccola quantità di marijuana nascosta negli slip. Per il pusher, disoccupato, sono scattate le manette per detenzione ai fini i spaccio di sostanza stupefacente.

Poche ore dopo, sempre in via Galliari, l’arresto di un ventitreenne senegalese: il giovane, accortosi della presenza dei poliziotti, ha nascosto in un tombino cinque involucri contenenti cocaina, senza però riuscire a ingannarli. Addosso aveva anche 905 euro in contanti.

