Dalla paura alla tragedia a Torino: morto in ospedale uno dei due feriti nell’incendio di ieri in via Caboto.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri: stabile l’altra persona ferita, mamma del deceduto, è ora ricoverata al reparto Grandi ustionati con ustioni sul 20% del corpo. Nulla da fare per il figlio, 55 anni, morto nella mattinata di oggi.

