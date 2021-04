Armato di coltello, ha molestato una 15enne a bordo di un autobus della linea Gtt. Per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri.

Dopo l’accaduto, la ragazza si è recata insieme ai genitori in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri sono riusciti ad individuare il ragazzo, italiano di 23 anni già noto alle forze dell’ordine: alla vista degli agenti, ha tentato di scappare ed ha aggredito i carabinieri. Fermato, è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla madre.