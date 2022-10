Torino, missione riscatto con l’Empoli. Juric: “Ora siamo in una zona grigia”

Il Torino è caccia del riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Nel capoluogo piemontese arriva l’Empoli per una sfida da vincere. “Sarà una partita difficilissima perché è da un anno che stanno facendo molto bene – dichiara Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia -. A Napoli ho visto tante cose bello e, ora, sono curioso di capire che strada prenderemo. Siamo in una zona grigia: bisogna imboccare la strada giusta, crescere ed eliminare i difetti. Il mio compito è trasformare questo gruppo in un gruppo vincente”. Buone notizie dall’infermeria: Pellegri, Ricci e Vojvoda sono recuperati.

LEGGI ANCHE:

Assalto ai campioni con la pistola: è caccia a una banda di albanesi