Torino, minimarket da incubo in via Nizza: sequestrati 83 chili di carne e pesce

Ottantatré chilogrammi di carne e pesce mal conservati sequestrati in un minimarket di via Nizza, a Torino. E’ successo ieri mattina, in seguito ai controlli effettuati dalla polizia municipale nel negozio, già oggetto di segnalazione da parte dei cittadini per presunte irregolarità sulla conservazione di alcuni alimenti in vendita.

All’interno di congelatori a pozzetto, le cui pareti erano ricoperte da un consistente deposito di ghiaccio, i ‘civich’ hanno accertato l’effettiva presenza di prodotti alimentari, in particolare di carne e pesce surgelati in maniera arbitraria, posti in vendita in sacchetti di plastica non idonei alla corretta conservazione degli alimenti.

Nello specifico, all’interno di buste di plastica prive di etichettatura, gli agenti hanno rinvenuto 44,6 chilogrammi di carne bianca (perlopiù pollo, in parte tagliato a pezzi), 26,8 chilogrammi di tranci di carne rossa (presumibilmente di tipo bovino), 6,6 chili di zampe di bovino e 2 di sgombri. Dentro gli stessi congelatori c’erano anche sacchetti contenenti interiora di pollo, cervella e altre frattaglie, per un totale di 83 chilogrammi di alimenti mal conservati.

Denunciato il titolare del minimarket, un uomo di nazionalità bengalese.