Torino, minaccia il capotreno perché senza biglietto: denunciato

Dieci indagati, 3.618 persone controllate, di cui 678 con precedenti. 229 pattuglie impegnate nelle stazioni e 6 in abiti civili per attività antiborseggio. 40 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 78 convogli presenziati. 11 i servizi lungo linea e 29 di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale, dal 2 all’8 Agosto, del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

A Torino Porta Nuova due minori tunisini sono stati rintracciati in stazione, nell’area antistante i binari. Accompagnati presso gli uffici del Settore Operativo, sono stati successivamente affidati a una Comunità di accoglienza della città. Sempre nella stazione di Porta Nuova un quarantaduenne senegalese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, nel mese di giugno, l’uomo a bordo di un treno regionale sulla tratta Torino-Savona ha ripetutamente minacciato il capotreno perché non aveva il biglietto per viaggiare. Successivamente alle indagini della Polfer, è stato identificato e denunciato per resistenza.

Un ventunenne egiziano è stato invece denunciato per furto e possesso di arma da taglio. A seguito di denuncia di furto con strappo del proprio smartphone da parte di un cittadino, avvenuto nelle adiacenze della stazione, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell’autore. Grazie alla descrizione della vittima, il ragazzo è stato beccato nelle vie limitrofe dello scalo ferroviario. Era in possesso un coltello multiuso, subito sequestrato dalla Polfer. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e per possesso di oggetto atto ad offendere.

Sempre a Porta Nuova un quarantaseienne italiano è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio. L’uomo ha attirato l’attenzione dei poliziotti perché, posizionato sulla banchina del primo binario, urlava, agitandosi. I medici, giunti sul posto, hanno constatato lo stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di droghe. Nello zaino aveva un coltello della lunghezza complessiva di 22,5 centimetri con lama di 11,5.

Nella stazione di Torino Stura è stato denunciato un trentenne italiano. Per recuperare un oggetto di sua proprietà caduto nell’intercapedine del vano ascensore, ha danneggiato con un tubo di ferro la porta e un vetro dell’ascensore.