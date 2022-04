Torino-Milan 0-0: i granata fermano la capolista, Maignan salva i rossoneri

Altra prova di carattere del Toro, che dopo Juventus e Inter impone il pari anche al Milan capolista. La vittoria contro una big continua a sfuggire alla formazione di Juric, che però ai punti avrebbe meritato qualcosa in più dello 0-0, contro un Milan che solo a tratti ha fatto vedere di essere formazione in lotta per lo scudetto.

Nel primo tempo è Ricci a spaventare Maignan con un sinistro che si spegna alto di poco. Nella ripresa invece è Vojvoda che impegna il portiere francese del Milan, autore di una prodezza salva risultato. Ci provano anche Belotti e il neo entrato Pellegri, ma il risultato non si sblocca. E il Milan? L’unico vero tiro in porta è quello di Tonali al minuto 29: facile la parata di Berisha.