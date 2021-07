Mercoledì 21 luglio sarà il giorno della scelta per il Movimento 5 Stelle, che eleggerà il proprio candidato sindaco per la città di Torino in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno in autunno.

Ad annunciarlo la stessa attuale prima cittadina Chiara Appendino con una nota pubblicata sul sito ufficiale del Movimento. Gli iscritti da almeno sei mesi dovranno scegliere sulla piattaforma online SkyVote tra i due candidati Andrea Russi e Valentina Sganga.