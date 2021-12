Torino, mancato rispetto delle norme anti-Covid: per due locali scatta la chiusura

A seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, nelle prime ore di sabato, gli agenti del reparto di Polizia Commerciale, supportati dagli uomini del reparto Operativo Speciale della polizia locale, hanno effettuato un intervento in un locale in corso Marconi, a Torino, per verificare il rispetto delle normative anti-Covid.

Gli agenti, dopo aver effettuato alcuni accertamenti preventivi, sono entrati all’interno del locale e hanno rilevato la presenza di 35 persone, un numero nettamente superiore alle 15 presenze di capienza massima stabilite in rapporto alla superficie dell’esercizio. La maggior parte degli avventori era assembrata nei pressi del bancone. Al gestore è stata comminata la sanzione prevista di 400 euro e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni.

Domenica mattina, invece, sempre a seguito delle segnalazioni dei cittadini per disturbi della quiete pubblica, gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo ispettivo all’interno di un locale ubicato in via Bidone. All’interno erano presenti tre extracomunitari, privi di green pass, di documenti e di permesso di soggiorno. Durante il controllo, uno dei tre è riuscito fuggire, mentre gli altri due sono stati trasportati presso gli uffici del comando generale di via Bologna per l’identificazione. Si tratta di due uomini di 31 anni, nati rispettivamente in Senegal e in Mali, denunciati a piede libero. Il titolare del locale, un uomo di nazionalità marocchina, e un dipendente sono stati sanzionati perché privi di green pass rafforzato, per un importo totale di 1.000 euro. Il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni.