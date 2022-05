Torino, Mahmood da ‘Brividi’ in piazza San Carlo. Poi l’incontro con il sindaco a Palazzo Civico [VIDEO E FOTO]

“Che bello ricevere video come questo, ovvio non tutti con Mahmood, ma la musica ha veramente invaso la Città”. E’ il post su Facebook del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Un breve filmato in cui Mahmood intona ‘Brividi’ con i fan di passaggio in piazza San Carlo. Sì, Torino è davvero la capitale europea della musica. E stasera va in scena la seconda semifinale dell’Eurovision.

IL BLITZ A PALAZZO CIVICO E L’INCONTRO CON IL SINDACO

“All’improvviso – scrive Lo Russo sui social – arriva una chiamata che ti annuncia la visita di Mahmood a Palazzo Civico. Ovviamente scatta l’alert fan in Municipo. Nel tempo che abbiamo trascorso insieme abbiamo parlato di Torino, città che conosceva già, ma in questa inedita cornice musicale la sta trovando meravigliosa, anche lui avverte un clima in città positivo ed è il potere della musica che sta contaminando tanti luoghi della città. Noi sabato faremo il tifo per lui e Blanco, la cosa certa che per noi sono già i nostri vincitori”.