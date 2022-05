“Che bello ricevere video come questo, ovvio non tutti con Mahmood, ma la musica ha veramente invaso la Città”. E’ il post su Facebook del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Un breve filmato in cui Mahmood intona ‘Brividi’ con i fan di passaggio in piazza San Carlo. Sì, Torino è davvero la capitale europea della musica. E stasera va in scena la seconda semifinale dell’Eurovision.